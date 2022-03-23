جبهة البوليساريو تؤكد: إسبانيا لا يمكنها التنصل من التزاماتها إلا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير

جبهة البوليساريو تؤكد: إسبانيا لا يمكنها التنصل من التزاماتها إلا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير

أكد المكتب الدائم للأمانة الوطنية الصحراوية أن إسبانيا لا يمكنها التنصل من التزاماتها إلا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والإستقلال .

وذكر المكتب في بيان توج اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي ، وردا على القرار الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بأن الدولة الإسبانية لا يمكنها التنصل من التزاماتها الدولية، باعتبارها القوة المديرة قانوناً للصحراء الغربية، إلا بتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال

كما أعرب المكتب الدائم عن إدانته لهذا الموقف، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الدولة الإسبانية كامل مسؤوليتها التاريخية، القانونية، السياسية والأخلاقية، تجاه تصقية الاستعمار من الصحراء الغربية.

رمزي أحمد توميات

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