جبهة البوليساريو تؤكد: إسبانيا لا يمكنها التنصل من التزاماتها إلا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير

23 مارس، 2022

 أكد المكتب الدائم للأمانة الوطنية الصحراوية أن إسبانيا لا يمكنها التنصل من التزاماتها إلا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والإستقلال .

وذكر المكتب في بيان توج اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي ، وردا على القرار الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بأن الدولة الإسبانية لا يمكنها التنصل من التزاماتها الدولية، باعتبارها القوة المديرة قانوناً للصحراء الغربية، إلا بتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال

كما أعرب المكتب الدائم عن إدانته لهذا الموقف، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الدولة الإسبانية كامل مسؤوليتها التاريخية، القانونية، السياسية والأخلاقية، تجاه تصقية الاستعمار من الصحراء الغربية.

رمزي أحمد توميات

23 مارس، 2022

مقالات ذات صلة

 السفير الفرنسي بالجزائر في زيارة إلى ولاية تيميمون

5 مارس، 2022

ملف “سوفاك” يكشف عن جماعة إجرامية على رأسها أحمد أويحيى

18 يونيو، 2019

مديرية الصناعات العسكرية تُسلّم 665 سيارة من علامة مرسيدس-بنز مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز« SAFAV-MB»

15 مارس، 2022

حريق مهول بمركب سوناطراك ببيطوة في وهران

2 يوليو، 2019
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: