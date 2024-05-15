جامعة الجزائر2: إحتفائية بمناسبة “اليوم الوطني للطالب 19 ماي 1956”

أشرفت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين المكتب الولائي بوزريعة، بالتنسيق مع المنظمة الوطنية الجزائرية للحفاظ على الموروث الثقافي والذاكرة وترقية السياحة والبيئة، اليوم، بجامعة الجزائر2 ببوزريعة، على تنظيم إحتفائية، بمناسبة اليوم الوطني للطالب، الموافق لـ19 ماي 1956.

و نوّه نائب رئيس جامعة الجزائر 2، سفيان دريس، خلال مداخلته، بالدور الهام الذي لعبه الطالب إبان فترة الاستعمار، في مساندة الثورة الجزائرية، عبر الإضراب والامتناع عن الدراسة في الجامعات، داخل وخارج البلاد، احتجاجا على سياسة القمع الذي مارسه المحتل الفرنسي آنذاك، على الشعب والثورة التحريرية، معتبرا أن 19 ماي 1956، هو تاريخ فاصل، انخرط فيه طلبة الجزائر في الثورة التحريرية.

هذا و أشارت رئيسة المنظمة الوطنية الجزائرية للحفاظ على الموروث الثقافي والذاكرة وترقية السياحة والبيئة، هادية شعبان، في كلمتها، إلى أن هذا الحدث يعتبر وسام شرف واعتزاز بالنسبة للجزائريين، بحيث يعكس مدى انصهار مختلف شرائح المجتمع الجزائري في الثورة التحريرية، مبرزة أن نضال طالب اليوم، لا يقل أهمية على نضال طالب الأمس، في مساهمته في التنمية المستدامة باعتباره فاعلا أساسيا في تطوير مستقبل البلاد.

شرف الدين عبد النور