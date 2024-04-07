جامعة الجزائر 3: حفل ختان جماعي على شرف أبناء الأسرة الجامعية

نظّمت لجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة الجزائر 3، بمكتبة ملحقة بن عكنون (كلية الحقوق سابقا)، أمس السبت، سهرة رمضانية إحياءً لليلة القدر، تخللّها حفل ختان جماعي على شرف أبناء الأسرة الجامعية، من أساتذة و عمال.

و عرف الحفل الذي تخلّله العديد من الأنشطة الترفيهية لفائدة الأطفال الصغار، حضور كل من مدير جامعة الجزائر 3، رواسكي خالد، ونوابه، و الأمين العام للجامعة، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ورئيس اللجنة الوطنية لعمال البيداغوجيا، و مدير معهد التربية البدنية والرياضية، ونواب عميد كلية العلوم الإقتصادية، و الأمناء العامون ورؤساء الأقسام للكليات والمعاهد، بالاضافة لأساتذة وعمال جامعة الجزائر 3، وكذا ممثلى الطلبة.

شرف الدين عبد النور

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