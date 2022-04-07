جازي و فيون ماتيو غالفاني وكان ترزيوغلو يطلقان تطبيق جازي الجديد

7 أبريل، 2022

أطلق ماتيو غالفاني الرئيس المدير العام لشركة جازي مساء يوم الخميس بالجزائر العاصمة تطبيق جازي الجديد بحضور كان ترزيوغلو الرئيس التنفيذي لمجموعة فيون و عدد من إطارات الشركة.

يختلف تطبيق جازي الجديد عن سابقه في العديد من الميزات المستحدثة على غرار الدفع الإلكتروني والألعاب الالكترونية والعديد من الخدمات الأخرى.

حيث يمنح تطبيق جازي مستخدميه رحلة إلى العالم الرقمي توفر لهم تجربة زبائن رائعة الى جانب مزيد من الخدمات والراحة للمستهلكين الجزائريين الذين يتزايد طلبهم من حيث الاتصال وعروض الإنترنت يومًا بعد يوم.
كما يتوفر التطبيق الجديد على عدة مفاجآت وهدايا للمستعملين.
إذن ما الذي تنتظره لاكتشاف تطبيق جازي الجديد والابحار في العالم الرقمي!

7 أبريل، 2022

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