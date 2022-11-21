جازي تهدي زبائنها رصيد مجاني عند الاشتراك في عروض الإنترنت الجديدة عبر تطبيقها

بمناسبة كأس العالم لكرة القدم ، أطلقت جازي عروض إنترنت جديدة لتلبية احتياجات زبائنها والسماح لهم بالاستمتاع بهذا الحدث الرياضي العالمي.

حيث تم بالمناسبة إثراء العروض الشهرية بخيارات جديدة تمكن الزبون من الاستفادة من 30 جيغا بايت مقابل 1500 دينار. كما أن الخيارات القديمة لا تزال صالحة و هي خيار 60 جيغا بايت بسعر 2000 دينار و 15 جيغا بايت بسعر 1000 دينار و 6 جيغا بايت بسعر 500 دينار جزائري.

كما شهدت العروض الأسبوعية أيضًا عملية اثراء: حيث تمت إضافة عرض 2 جيغابايت بسعر 150 دينارًا . كما شهد عرض 300 دينار زيادة في حجم الإنترنت إلى 5 جيغا بايت بدلاً من 3 جيغا بايت.

أما بالنسبة للعروض اليومية ، فقد تم تعديل أحجام الإنترنت بالزيادة إلى 150 ميجابايت مقابل 30 دينار و 300 ميغا بايت مقابل 50 دينارا مع الحفاظ على خيار 1 جيغا بايت بسعر 100 دينار جزائري.

كما ذكرت جازي في بيانها أنه مقابل كل حجم انترنت يتم اقتناءه، سيعرض عليكم نفس الحجم مقابل نصف السعر المدفوع!

و هذا ليس كل شئ، حيث تهدي جازي رصيدا إضافيا مجانيا عند كل عملية شراء عبر تطبيق جازي يقدر بـ 2 جيغا بايت للعروض الشهرية، و 500 ميغا بايت للعروض الأسبوعية ، و 100 ميغا بايت للعروض اليومية.

ف.س

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