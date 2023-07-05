جازي تفتتح متاجرها في الولايات الجنوبية الجديدة تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال والشباب

افتتحت شركة جازي متاجرها في الولايات الجنوبية الجديدة، واعتبر بيان للشركة هذا الانجاز تعبيرا على مدى التزامها كفاعل رئيسي في قطاع الاتصالات في الجزائر وكشركة مواطنة بفضل مساهمتها الدائمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وأقيمت مراسم افتتاح المحلات التجارية الجديد، تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال والشباب، بحضور ممثلين عن الصندوق الوطني للاستثمار والسلطات المحلية لكل من تيميمون والمغير والمنيعة وأولاد جلال و بني عباس و عين قزام و برج باجي مختار و عين صالح و جانت و إليزي، يضيف بيان الشركة.

وأوضح ذات البيان أنّ هذا افتتاح هذه المحلات التجارية الجديدة يسمح -زيادة على تسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية- بتعزيز الدور الاقتصادي والمجتمعي لجازي، والمساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل للخريجين الشباب في المناطق الجنوبية. حيث تهدف هذه المبادرة التي تندرج في إطار استراتيجية الحكومة إلى تعزيز التوازن الإقليمي في مجال تقديم الخدمات.

بعد مرور عام على استحواذ الصندوق الوطني للاستثمار على غالبية أسهم الشركة، تواصل شركة جازي في اتباع استراتيجية استثمارية بهدف توسيع شبكتها التجارية إلى جميع الولايات وخاصة في المناطق النائية من البلاد و هو ما يمثل خطوة هامة في الإنجازات التي تحققت منذ شهر أوت 2022، يختم بيان جازي.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...