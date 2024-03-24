جازي تطلق عرض “ليجند برو” الخاص بالمؤسسات

24 مارس، 2024

أعلنت جازي، عن إطلاق عرض “ليجند برو” الهجين للدفع البعدي، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لزبائنها من المؤسسات فيما يتعلق بالإتصال والأنترنت.

و ينقسم عرض “ليجندبرو” إلى باقتين، الباقة الأولى هي “ليجند برو 2500“، التي تسمح للزبون بالحصول على مكالمات غير محدودة نحو جميع الشبكات الوطنية، مصحوبة بكمية إنترنت كبيرة تصل إلى 100 جيغابايت، بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الزبون من 150 رسالة نصية قصيرة إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى رصيد صالح للاتصالات الدولية بقيمة 500 دج، كل هذا مقابل 2500 دينار شهريا.

كما تقترح جازي باقة أخرى هي “ليجند برو 2000“، التي تقدم مكالمات غير محدودة لجميع الشبكات الوطنية، و 70 جيغابايت من الإنترنت، و100 رسالة قصيرة إلى الشبكات الأخرى ورصيد 200 دج صالح للمكالمات الدولية، كل ذلك مقابل 2000 دج في الشهر.

هذا و توفر جازي أيضًا لمشتركيها، إمكانية الحصول على شريحة إلكترونية ثانية من أجل مشاركة باقة الإنترنت الخاصة بهم.

و للاشتراك في عرض “ليجند برو”، دعت جازي زبائنها بالاتصال بالمكلف بحساب مؤسستهم لديها، أو التوجه إلى أقرب مركز خدمات جازي.

 

شرف الدين عبد النور

24 مارس، 2024

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