جازي تطلق عرضها الترويجي “إنترنت ×2”

أعلنت جازي، عن إطلاق عرضها الترويجي الخاص“إنترنت ×2“، الموجه للمستخدمين من الأفراد والمؤسسات.

و سيسمح هذا العرض الاستثنائي للزبائن الحاليين والمستقبليين، من خلال تطبيق«جازي آب”، بالاستفادة من حجم إنترنت مضاعف طوال الشهر الكريم، يمكنهم بفضله البقاء على اتصال مع أقاربهم وأصدقائهم ومشاركتهم يومياتهم والاستفادة الكاملة من الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

و يسري العرض الترويجي على الباقات الأسبوعية التي ستمنح الزبون 10 جيغا بايت، بدلا من 5 جيغا بايت مقابل 300 دج، و 4 جيغا بايت بدلا من 2 جيغا بايت مقابل 150 دج.

كما يسري أيضا على الباقات اليومية، حيث سيستفيد الزبون من 2 جيغا بايتبدلا من 1 جيغا بايت مقابل 100 دج، و من 600 ميغا بايت بدلا من 300 ميغا بـ 50 دج، و من 300 ميغا بايت بدلا من 150 ميغا بايت مقابل 30 دج.

بالإضافة إلى ذلك، يسري عرض“إنترنت ×2″ أيضًا، على التسجيل الثاني المعروض بنصف السعر الأولي.

كما تهدي جازي مقابل كل عملية شراء تتم عبر تطبيق جازي، رصيدا إضافيا قدره +500، ميغابايت للمشتركين في الباقات الأسبوعية و+100 ميغابايت للمشتركين في الباقات اليومية.

و للاستفادة من هذا العرض الترويجي، دعت جازي زبائنها، للاشتراك من الآن عبر تطبيق “جازي آب” ومضاعفة رصيدهم من أجل البقاء على اتصال و الاستمتاع بالانترنت طوال شهر رمضان المبارك.

شرف الدين عبد النور

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