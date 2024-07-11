جازي تحتفل بالصيف وتطلق عرضها الترويجي إنترنت X2

أعلنت جازي، بمناسبة حلول موسم الصيف، عن إطلاق العرض الاستثنائي “إنترنتX2 “ لزبائنها، مما يسمح لهم بمضاعفة فوائد باقة الإنترنت التي يرغبون بها و ذلك لمدة 30 يوما!

وأفاد بيان للشركة أنّه طوال الفترة الترويجية، سيتمكن مشتركو عرض “جازي ليجند” من اللعب والمشاهدة ومشاركة لحظات الفرح الخاصة بهم بحرية كاملة دون القلق بشأن حجم استهلاكهم للإنترنت.

وأورد ذات البيان أن هذا العرض الترويجي سيزيد حجم باقات الانترنت كما يلي:

• سترتفع الباقات الشهرية إلى 60 و30 و12 جيغابايت بدلاً من 30 و15 و6 جيغابايت على التوالي.

• سترتفع الباقات الأسبوعية إلى 10 و4 جيغابايت بدلاً من 5 و2 جيغابايت.

• أما الباقات اليومية فسترتفع إلى 2 جيغابايت و600 و300 ميغابايت بدلاً من 1 جيغابايت و300 و150 ميغابايت على التوالي.

وأوضح البيان عرض “انترنتX2” يمتد أيضًا إلى الاشتراك الثاني المعروض بنصف السعر الاولي.

وللاستفادة من هذا العرض ما على الزبون الا أن يتصل على #707* أو يشترك عبر تطبيق جازي.

ش.ن