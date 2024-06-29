ثلاثة وزراء يتفقّدون قطاعي الصناعة والسياحة بولاية تيبازة

قام كلّ من وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون ووزير النقل محمد الحبيب زهانة والسياحة مختار ديدوش،نهار هذا السبت، بزيارة عمل وتفقّد لقطاعي الصناعة والسياحة بولاية تيبازة، أين استقبل الوفد الوزاري من طرف والي ولاية تيبازة أبوبكر الصديق بوستة رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي جلول حاج حميش، أعضاء اللجنة الأمنية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه…

البداية من مصنع الورق تونيك ببواسماعيل، أين عاين وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وضعية هذه المؤسسة، في ظل المشاكل التي تبقى عالقة رغم الدعم الذي حظيت به مؤخّرا من طرف الوزارة الوصية، أين عاين وزير القطاع علي عون والوفد المرافق له، جانب من مرافق هذا المصنع، مطّلعا عن قرب واقع نشاطه بكثير من التذمّر، تجاه سوء التسيير الذي يعصف بداخله، ورفض العمّال الإلتحاق بمناصب عملهم، رغم الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع، مشدّدا اللهجة مع أحد ممثليهم (نقابة العمال)، على التجند لأجل عودة الجميع للنشاط بشكل عادي.

وبالمؤسسة العمومية لبناء وصناعة السفن ببوهارون، نزل الوفد الوزاري للصناعة والإنتاج الصيدلاني، السياحة والنقل، رفقة والي ولاية تيبازة، أين تابع الجميع بمقر مؤسسة إيكوراب المتخصصة في بناء وإصلاح السفن، عرضا حول نشاط هذه المؤسسة المكسب بولاية تيبازة والوطن، وكذا البطاقة التقنية لسفينة النزهة الجديدة، والتي صنعتها أيادي جزائرية ذات كفاءة عالية..

وأشاد وزير النقل محمد الحبيب زهانة، بالدور كبير لمؤسسة إيكوراب، في تلبية طلبات المواطنين، مثنيا على الجهد المبذول في بناء وصناعة السفن، مؤكدا على المرافقة وعلى جودة المنتوج والسعر الذي تقترحه للزبائن، لدوره المهم في نشاط المؤسسة، داعيا إلى تضافر الجهود لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية في هذا المجال، مشجّعا على دوام المؤسسة، متمنيا لها التوفيق لفتح آفاق قوية لجزائر ذات اقتصاد قوي.

ومن جهته أيضا، أثنى وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، على مؤسسةإيكوراب، لدورها الكبير في الترويج للسياحة فيما يخص النقل، وتقديمها لهذه السفينة، هو زيادة حسبه في الترويج للسياحة الساحلية، مشجعا لها على الإستثمار أكثر في هذا الجانب.

وزير الصناعة والإنتاج الصيدلانيعلي عون، أشار هو الآخر، أنّ فيه تحسن لمؤسسةإيكوراب مقارنة بالزيارة التي قام بها إليها شهر مارس الفارط، مؤكّدا أن هناك بعض المعطيات لي تجعله يقدم توجيهات لأخذ كل الطلبات الخاصة بالزبائن، منوها بالإمكانيات التي تتوفر عليها إيكوراب للاستجابة لكل متطلبات السوق، متحدّثا عن التنافس الكبير في هذا السوق بينها وبين أحد المتعاملين، والذي يطرح أسعارا منخفضة ومنتوج ذات جودة، شاكرا صاحب السفينة الذي وضع كامل ثقته في مؤسّسة بناء وإصلاح السفن إيكوراب، مجدّدا ثنائه وتقديره للإمكانيات والقدرات التي تتمتّع بها هذه المؤسّسة، مع التأكيد على المرافقة والدعم الدائم لها، مشرفا على تدشين سفينتها الجديدة للنزهة وكذا معاينة ثالث سفنها الفولاذية.

سيدعلي هرواس