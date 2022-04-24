اعتبر اليوم الأحد، الخبير الاقتصادي الدكتور الهواري تيغرسي، أن قرارات رئيس الجمهورية التي أعلن عنها أمس في لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، ستعطي دفعة نوعية لكل المجالات و ستساهم في جعل 2022 سنة اقتصادية بامتياز .

وقال تيغرسي، في تصريح للإذاعة الوطنية أن :”الزيادات التي أعلن عنها الرئيس تبون في أجور العمال وفي منحة البطالة والتي سيشرع في تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة سترفع من القدرة الشرائية للمواطن”.

وأكد ذات المتحدث، أن قرار محاربة البيروقراطية التي سمحت بتحرير 800 مؤسسة ودخولها الإنتاج لخلق 52 ألف منصب شغل، سيسمح باسترجاع ثقة المستثمرين و باستحداث عدة مؤسسات أخرى من أجل إعطاء دفعة نوعية للإقتصاد الوطني.

كما أشار الخبير إلى أن رئيس الجمهورية أولى اهتماما كبيرا للزراعة الإستراتيجية وللقطاع الفلاحي، والذي أكد على ضرورة تحريره أولا من العراقيل البيروقراطية وإعادة صياغة بعض القوانين لتطويره.

ليديا كبيش

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