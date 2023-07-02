توقيف 719 شخصا في فرنسا على خلفية الإحتجاجات بعد مقتل القاصر نائل

2 يوليو، 2023
توقيف 719 شخصا في فرنسا على خلفية الإحتجاجات بعد مقتل القاصر نائل

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 719 شخصا ليلة السبت الى الأحد في حصيلة غير نهائية لخامس ليلة من الأحداث التي اندلعت بعد مقتل الشاب نائل ذو الأصول الجزائرية برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري، حسب ما أفاد به موقع فرانس 24.

واندلعت احتجاجات واسعة خصوصا في المدن الكبرى باريس ومارسيليا وليون، إثر مقتل القاصر نائل الثلاثاء الماضي، حيث أفادت الوزارة حسب ذات المصدر، بإصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و 74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق عامة، ولم تعلن الوزارة تسجيل حوادث كبرى.

هذا و حاول أشخاص اقتحام منزل رئيس بلدية لاي ليه روز جنوب باريس بسيارة، و قاموا بإلقاء بعض المقذوفات النارية على المنزل، ما تسبب بحدوث إصابات وسط أفراد عائلته إضافة إلى حالة الذعر والصدمة وانتقال العمدة، وهو الناطق الرسمي باسم حزب “الجمهوريون” للإقامة في مقر البلدية، يضيف المصدر.

شرف الدين عبد النور

 

2 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

البيان الكامل لاجتماع الحكومة

11 يناير، 2023

تسجيل 245 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

15 ديسمبر، 2021

عبد المجيد تبون يعلن عن انشاء جائزة وطنية للمرأة الجزائرية المبدعة

8 مارس، 2020

 المصادقة بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2021

26 نوفمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: