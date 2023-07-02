توقيف 719 شخصا في فرنسا على خلفية الإحتجاجات بعد مقتل القاصر نائل

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 719 شخصا ليلة السبت الى الأحد في حصيلة غير نهائية لخامس ليلة من الأحداث التي اندلعت بعد مقتل الشاب نائل ذو الأصول الجزائرية برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري، حسب ما أفاد به موقع فرانس 24.

واندلعت احتجاجات واسعة خصوصا في المدن الكبرى باريس ومارسيليا وليون، إثر مقتل القاصر نائل الثلاثاء الماضي، حيث أفادت الوزارة حسب ذات المصدر، بإصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و 74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق عامة، ولم تعلن الوزارة تسجيل حوادث كبرى.

هذا و حاول أشخاص اقتحام منزل رئيس بلدية لاي ليه روز جنوب باريس بسيارة، و قاموا بإلقاء بعض المقذوفات النارية على المنزل، ما تسبب بحدوث إصابات وسط أفراد عائلته إضافة إلى حالة الذعر والصدمة وانتقال العمدة، وهو الناطق الرسمي باسم حزب “الجمهوريون” للإقامة في مقر البلدية، يضيف المصدر.

شرف الدين عبد النور

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