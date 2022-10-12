توقيف 69 شخص و ضبط أسلحة و معدات تفجير متنوعة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي،من توقيف 69 شخصا، وضبط 21 مركبة و 50 مولدا كهربائيا، و 29 مطرقة ضغط و 19 طن، من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى، تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوقفت ذات المفارز، 62 شخصا وضبط 17 بندقية صيد ومسدس 01 آلي و16609 خرطوشة، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ258 طن وكذا 80 قنطار من مادة التبغ و 129255 وحدة من مختلف الألعاب النارية، و 6030 وحدة من مختلف المشروبات و(29,5) طن من النفايات النحاسية، وهذا بكل من ورﭭلة ، الوادي، الأغواط، بسكرة، الجلفة، عين ڤزام، تيارت، معسكر، تندوف ، سوق أهراس، باتنة وسكيكدة، يضيف البيان.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود، تُقدر بـ 53723 لتر بكل من برج باجي مختار، تبسة، سوق أهراس والطارف.و هذا خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أكتوبر 2022 حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

حورية سعداوي

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