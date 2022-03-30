توقيف 67 تاجر مخدرات وحجز أكثر من 28 قنطار من الكيف المعالج

توقيف 67 تاجر مخدرات وحجز أكثر من 28 قنطار من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 16 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 28 قنطار و67 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تم توقيف 55 تاجر مخدرات آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و91 كيلوغرام من الكيف المعالج و38773 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، 405 شخصا وضبطت 18 مركبة و191 مولدا كهربائيا و115 مطرقة ضغط و11 طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 16 شخصا آخر بحوزتهم 10 بنادق صيد و1113 خرطوشة، ومسدسين آليين، بالإضافة إلى 24980 علبة سجائر و15 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من إن أميناس والوادي وأم البواقي وباتنة والجلفة والمسيلة.

في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 14836 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

فيما تم توقيف 165 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وإن أميناس وورڤلة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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