توقيف 36 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 15 قناطر من الكيف المعالج

توقيف 36 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 15 قناطر من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 14 تاجر مخدرات، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

ووفقا لنص البيان فقد أحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 15 قنطار و11 كيلوغرام من الكيف المعالج

في حين تم توقيف 22 تاجر مخدرات آخرين وضبط 25 كيلوغرام من نفس المادة و190067 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من توقيف شخص وكشف ورشة لتصليح الأسلحة النارية وكذا ضبط 04 بنادق صيد وبندقيتين مضخيتين و16 بندقية تقليدية الصنع بالإضافة إلى أقسام وقطع غيار خاصة بالأسلحة النارية وأدوات أخرى تستخدم في تصليح وصيانة الأسلحة.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 202 شخصا وضبطت 26 مركبة و219 مولدا كهربائيا و139 مطرقة ضغط و55 جهاز للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب فضلا عن 46 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم توقيف 03 أشخاص وضبط 04 بنادق صيد و3000 خرطوشة و62300 علبة من مادة التبغ و31204 وحدة من مختلف المشروبات وكذا 42.5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من ورقلة والوادي وبسكرة وأدرار وتبسة وبرج باجي مختار.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 13592 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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