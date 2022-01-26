توقيف 33 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 23 قنطار من الكيف المعالج

26 يناير، 2022
تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، من توقيف 13 تاجر مخدرات خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 جانفي الجاري، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.
وحسب نص البيان، فقد تم احباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 23 قنطار و15 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 20 تاجر مخدرات آخرين وضبط 148 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 166857 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 91 شخصا وضبطت 19 مركبة و151 مولدا كهربائيا و105 مطارق ضغط و13 جهاز للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب فضلا عن 62 طن من خليط خام الذهب والحجارة.
في حين تم حجز 07 بنادق صيد و03 مسدسات آلية و105.5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و22120 وحدة من مادة التبغ بكل من عين ڨزام وورﭭلة والوادي وبسكرة وإن أمناس وميلة والمسيلة.
في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 7149 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس، فيما تم توقيف 239 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وتندوف وبشار.
رمزي أحمد توميات

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