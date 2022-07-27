توقيف 30 تاجر مخدرات وضبط 63 كيلوغرام من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، توقيف 06 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 63 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم توقيف 24 تاجر مخدرات آخرين وضبط 3.4 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 376627 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 84 شخص وضبط 12 مركبة و59 مولدا كهربائيا و53 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 05 أشخاص وضبط 05 بنادق صيد و 235 طلقة و5.37 طن من مادة التبغ وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 190.5 طن، وهذا بكل من تمنراست وإن ڤزام وأدرار وباتنة وبسكرة وورڤلة.

ومن جهتهم، تمكن حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 79711 لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست وأدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

ليديا كبيش

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