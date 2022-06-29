تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف 30 تاجر مخدرات بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، كما تم احباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وكشفت وزارة الدفاع، في بيان لها، أن كمية المحجوزات، تقدر ب 11 قنطار و53 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين، وضبط 44 كيلوغرام من نفس المادة، و173221 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

ومن جهة أخرى، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 209 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، حيث تم ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة و9 مركبات. و287 مولدا كهربائيا و203 مطرقة ضغط و11 طنا من خليط الذهب الخام والحجارة، وكذا كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 14 شخصا وضبط 13 بندقية صيد و13503 خرطوشة و47820 علبة سجائر. و11125 وحدة من مختلف المشروبات و37 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. وهذا بكل من ورڤلة والوادي وعين ڤزام وسطيف وتبسة وباتنة والمسيلة والجلفة.

كما تمكن حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني من احباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ52139 لتر. وذلك بكل من تمنراست وبرج باجي مختار والوادي وتبسة والطارف وسوق أهراس.

فيما تم توقيف 166 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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