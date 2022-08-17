توقيف 3 تجار مخدرات وضبط 394 كيلوغرام من الكيف المعالج خلال أسبوع

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، من توقيف 03 تجار مخدرات، خلال أسبوع واحد

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أحبطت مفارز للجيش، محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 394 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 248 شخصا وضبطت 20 مركبة و333 مولدا كهربائيا و146 مطرقة ضغط و05 أجهزة للكشف عن المعادن و4.3 طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

في حين تم توقيف 11 أشخاص وضبط 05 بنادق صيد ومسدسين آليين و22 قنطار من مادة التبغ وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 17 طن، وهذا بكل من ورﭭلة والوادي وباتنة وإن ڤزام وبجاية وقسنطينة وبسكرة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 37289 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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