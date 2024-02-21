توقيف 286 شخصا بصدد التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، 286شخصا وضبطت 45مركبة و120 مولدا كهربائيا و 62مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب، حسب ما أفد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في حين تم توقيف 45شخصا آخر وضبط مسدسين 02 رشاشين من نوع كلاشنيكوف و22بندقية صيد ومسدس01 آلي و27112 لتر من الوقود و91طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و20 قنطار من مادة التبغ و6760 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ش.ن

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