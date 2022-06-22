توقيف 28 تاجر مخدرات وحجز ما يقارب 14 قنطار من الكيف المعالج

توقيف 28 تاجر مخدرات وحجز ما يقارب 14 قنطار من الكيف المعالج

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، من توقيف 09 تجار مخدرات واحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 13 قنطار و68 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أنه تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 09 كيلوغرام من نفس المادة و49831 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، 83 شخصا وضبطت 21 مركبة و104 مولدا كهربائيا و47 مطرقة ضغط و05 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

في حين تم توقيف 09 اشخاص وضبط 10 بنادق صيد و13000 علبة سجائر و31 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من ورڤلة والوادي وعين ڤزام وباتنة وخنشلة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ 32740 لتر بكل من برج باجي مختار والوادي وتبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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