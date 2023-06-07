توقيف 26 مهربا وحجز كميات كبيرة من السلع والوقود

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّه تم في الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 06 جوان الجاري، توقيف 26 شخصا آخر وضبط 03 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و19 بندقية صيد، وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ125 طن، بالإضافة إلى 109 قناطير من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 72716 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتمنراست وبرج باجي مختار، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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