توقيف 25 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 07 قناطير من الكيف المعالج

توقيف 25 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 07 قناطير من الكيف المعالج

اوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 08 تجار مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بسبعة 07 قناطير و42 كيلوغرام من الكيف المعالج

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تم توقيف 17 تاجر مخدرات آخرين وضبط 126.6 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 71625 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وعين ڤزام وتندوف، 103 شخصا وضبطت 14 مركبات و97 مولدا كهربائيا و52 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 16084 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار والوادي.

رمزي أحمد توميات

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