توقيف 19 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 23 قنطار من الكيف المعالج

12 يناير، 2022

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، من توقيف 19 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن الكمية المحوزة تُقدر بـ23 قنطار و31 كيلوغرام من الكيف المعالج، أين تم حجها عبر الحدود الجزائرية المغربية.

في حين تم توقيف 40 تاجر مخدرات آخرين وضبط 04 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بالإضافة إلى 136 كيلوغرام من الكيف المعالج وكذا 96352 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 376 شخصا وضبطت 45 مركبة و359 مولدا كهربائيا و192 مطرقة ضغط، و 07 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و102 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى 105 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

في حين تم ضبط 20 بندقية صيد ومسدسين آليين وكمية من الخراطيش و80 قنطار من مادة التبغ و14680 وحدة من مختلف المشروبات بكل من أدرار وورقلة وجانت والوادي وبسكرة والأغواط وباتنة وتبسة وخنشلة وسطيف.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 43276 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار و أدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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