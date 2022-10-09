توقيف 15 شخصا بعد تجمهر غير مسلح بحسين داي

9 أكتوبر، 2022

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي بأمن ولاية الجزائر من توقيف 15 شخصا عن قضية التجمهر غير المسلح، الإخلال بالنظام العام والسكينة مع التحطيم العمدي لملك الغير عن طريق الرشق بالحجارة وزرع الرعب والهلع في نفوس المواطنين.

قضية الحال التي جاءت على اثر نهاية اللقاء الكروي الذي جمع بالأمس السبت الموافق لـ:08 أكتوبر 2022 على الساعة الخامسة مساءا(17:00) بين فرقي رائد القبة وشباب نصر حسين داي على مستوى ملعب 20 أوت، في إطار الجولة الثالثة من الرابطة الثانية للبطولة الوطنية لكرة القدم.
بعد نهاية اللقاء و انصراف الفريقين عبر المسارين المحددين على مستوى أحد شوارع مدينة القبة قامت مجموعة من أبناء حي حسين داي برشق أنصار فريق رائد القبة بالحجارة مما نتج عنه تبادل الرشق بين المجموعتين أدى الى تحطيم زجاج مركبات خاصة

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا .

خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

9 أكتوبر، 2022

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