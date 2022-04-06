توقيف 14 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج

توقيف 14 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، من توقيف 04 تجار مخدرات، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا لنص البيان، فقد تم احباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 08 قناطير و33 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 10 تجار مخدرات آخرين وضبط 4862 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، 84 شخصا وضبطت مسدسا 01 رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و 14 مركبة و104 مولدا كهربائيا و62 مطرقة ضغط و09 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما كشفت وزارة الدفاع، عن توقيف 11 شخصا آخر بحوزتهم 04 بنادق صيد و 20 قنطار من مادة التبغ بكل من الوادي وأم البواقي وخنشلة.

في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 53508 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار ، فيما تم توقيف 265 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وإن أميناس وعين ڤزام.

رمزي أحمد توميات

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