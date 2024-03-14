توقيف 13 مُروّج مخدرات بالعاصمة وحجز أزيد من  16000 قرص مؤثر عقلي

تمكّنت، الأسبوع الفارط، مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في كل من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بئر خادم ، مقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار ، فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي ، في قضايا متفرقة عالجتها من توقيف (13) شخص من بينهم إمرأتين ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ قضايا الحال جاءت إستغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة . عليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومات ، أين تمّ تحديد هوية المشتبه فيهم .

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم برمجة عمليات شرطية لهاته البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم ، ليتم توقيفهم وتوقيف باقي الشركاء بعد عمليات تحري مستمرة .

وكشف البيان أنّ هاته العمليات أفضت إلى توقيف 13 شخص من بينهم مسبوقين قضائيا مع ضبط وحجز 16667 قرص مؤثر عقلي، 65 قارورة محلول مخدر ، 03 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 1.797.000 دينار جزائري من عائدات ترويج السموم، 01 مركبة سياحية تستعمل في ترويج السموم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية، يختم البيان .

ش.ن

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