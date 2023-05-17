توقيف 13 شخص بتهمة التهريب و المضاربة

17 مايو، 2023

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 10 إلى 16 ماي 2023، 13 شخصا وضبطت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و07 بنادق صيد، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ25 طن، بالإضافة إلى 14 قنطار من مادة التبغ و6850 وحدة من مختلف المشروبات خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود قدرت بـ 15445 لتر بكل من أدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف، حسب ذات البيان.

شرف الدين عبد النور

17 مايو، 2023

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