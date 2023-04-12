توقيف 08 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أفريل الجاري، 08 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وتدخل هذه العمليات في إطار مكافحة الإرهاب وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أفريل 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

ش.ن

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