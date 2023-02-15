توقيف 06 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

15 فبراير، 2023

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من 08 إلى 14 فيفري 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

فيما تم كشف وتدمير قنبلتين (02) تقليديتي الصنع إثر دورية بحث وتمشيط بالمسيلة، يضيف ذات المتحدث.

رمزي احمد توميات

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15 فبراير، 2023

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