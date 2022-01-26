توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

26 يناير، 2022

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وحسب نص البيان فقدكشفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي خلال دورية استطلاع ببرج باجي مختار/ن.ع.6، مخبأ يحتوي على 07 أنظمة للتفجير عن بعد وقنبلة يدوية و09 سلاسل ذخيرة وكبسولات تفجير بالإضافة إلى 285 طلقة من مختلف العيارات.

كما تم كشف وتدمير 10 مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من تيزي وزو وبومرداس.

رمزي أحمد توميات

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