توقيف مديرة ثانوية ببومرادس بسبب ملء استمارات الطلبة بالحالة العائلية

7 سبتمبر، 2022
أوقفت اليوم الأربعاء مديرية التربية لولاية بومرداس، تحفظيا، مديرة ثانوية شكير عيسى، ببلدية أولاد موسى، حسبما أفادت به مصالح المديرية في بيان لها.
وأوضحت المديرية، أنه عقب نشر وثيقة تابعة لثانوية شكير عيسى ببلدية أولاد موسى. والتي تحمل عبارات غير مقبولة ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها، ونظرا لحساسيتها، تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتوقيف مديرة الثانوية توقيفا تحفظيا.
وحسب نص البيان، فإن هذا التوقيف يأتي إلى غاية مثولها أمام مجلس التأديب الولائي، وذلك طبقا للقوانين سارية المفعول، يضيف ذات البيان.
ليديا كبيش
7 سبتمبر، 2022

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