توقيف مجموعة إجرامية عابرة للحدود بتمنراست

18 أبريل، 2023

تمكّنتك، بحر هذا الأسبوع، المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، في إطار محاربة الجريمة المنظمة وتأمين الحدود الوطنية من توقيف ، بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة مجموعة إجرامية عابرة للحدود، وحيّدت خلال العملية عناصر المجموعة الإجرامية المتكونة من ثمانية 08 مجرمين، والتي كانت تزرع الرعب في المنطقة وتُروع المواطنين باستعمال الأسلحة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّه تم خلال نفس هذه العملية استرجاع ثلاثة 03 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومسدس (01) آلي ومركبة 01 رباعية الدفع. المجرمين الموقوفين تم عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست أين تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بتهم تكوين جمعية أشرار، حيازة أسلحة وذخيرة دون رخصة وجناية السرقة باستعمال السلاح.

تأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة على كامل التراب الوطني لحماية المواطنين والتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد.

ش.ن

18 أبريل، 2023

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