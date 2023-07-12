توقيف عنصرَي دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

12 يوليو، 2023

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي،خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 جويلية 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن وحداتها نفذت عمليات في إطار مكافحة الإرهاب،مكنت مصالحها بولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة،من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى نصاري سليمان الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2014.

وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،بندقية رشاشة من نوع “FMPK”،ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

فس حين تم توقيف عنصرين دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

12 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

مشروع قانون يسمح بالقضاء على استخدام المال لشراء المراتب في قوائم الترشيحات

26 أكتوبر، 2021

بلعابد: هذه هي نسبة النجاح في البكالوريا

22 يوليو، 2021

وصول أزيد من 700 مسافر على متن أول رحلة بحرية من نابولي

26 يوليو، 2022

رئيس الجمهورية يترأس غدا اجتماع مجلس الوزارء

20 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: