توقيف عصابة أحياء تتاجر بالمخدرات بالعاصمة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بئر التوتة من توقيف (07) أشخاص مشتبه فيهم في قضية الانخراط في عصابة أحياء زرعت الرعب في السّكان. وهذا حسب البيان الذي أصدرته خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

وهذه العصابة كان غرضها إحداث جو من انعدام الأمن وتعريض حياتهم للخطر، حيازة المخدرات، المخدرات الصلبة (الهيروين)، المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة، التحطيم العمدي لملك الدولة، عرقلة مهام الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات، حيازة سلاح أبيض محظور.

وحسب ذات البيان، فإن القضية تمّت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، جاءت بعد قيام عناصر فرقة بدوريات على مستوى الأحياء السكنية، أين لفت انتباههم شخص مشبوه يحمل كيس بلاستيكي وبعد التقرب منه رمى الكيس محاولا الفرار، أين تدخل أبناء الحي وسهلوا فراره كما تم رشق سيارة الشرطة بالحجارة ، تبين بعد استرجاع الكيس الملقى انه يحتوي على: كمية من المخدرات الصلبة “التشوشنا”. قطعة من مخدرات “القنب الهندي ” و قرصين (02) مؤثر عقلي.

وبعد استكمال التحريات التي قامت بها فرقة الشرطة القضائية ببئر توتة، تم تحديد هوية كل من المشتبه فيه الرئيسي صاحب المخدرات والمشتبه فيهم الآخرين الذين قاموا برشق الحجارة على سيارة الشرطة .وبعد تنفيذا لأذونات تفتيش منازل المشتبه فيهم تم حجز (106) قرص مؤثر عقلي ومبلغ مالي من عائدات الترويج.بالإضافة إلى قطعتي(02) مخدرات من ” القنب الهندي”. وقارورة (01) من محلول مخدر و(01) سلاح ابيض محظور من الصنف السادس. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا. حسب المصدر نفسه.

ياسمين بن صغير

معجب بهذه: إعجاب تحميل...