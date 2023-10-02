توقيف شخص يحوز على الـ” كوكايين ” بمدخل المطار الدولي بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالمقاطعة الثانية للشرطة القضائية- باب الزوار-، شخصا مشبوها في حالة تلبس، يبلغ من العمر 44 سنة، ينحدر من ولاية الجزائر، على مستوى مدخل المطار الدولي هواري بومدين بالعاصمة، عن قضية الحيازة، المتاجرة و النقل و التهريب للمخدرات الصلبة ” كوكايين”، من و إلى خارج التراب الوطني.

و جاءت قضية الحال، حسب بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، على إثر استغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة عن نشاط مشبوه في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة لشخص بالقرب من المطار الدولي.

و عليه، قامت الضبطية رفقة عناصرها بالترصد له، وبعد رصد مركبة وهي بصدد الدخول إلى حظيرة السيارات الخاصة بالمطار على متنها الشخص المشبوه، الذي كان يتأهب للذهاب إلى الخارج، تم توقيفها و إخضاعه لعملية التلمس القانونية، مع تفتيش المركبة، يضيف المصدر.

و عُثر بحوزته على كيسين بلاستيكيين بها مخدرات صلبة كوكايين مع ميزان صغير دقيق استعمل في وزن المخدرات الصلبة مخبأة بإحكام داخل حقيبة سفر.

كما تم خلال هاته العملية ضبط وحجز، 100 غرام مخدرات صلبة من نوع كوكايين، و ميزان إلكتروني حساس استعمل في وزن المخدرات الصلبة.

ليتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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