توقيف شخص في قضية حيازة وترويج المؤثرات العقلية بالعاصمة

1 أكتوبر، 2023
توقيف شخص في قضية حيازة وترويج المؤثرات العقلية بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، جسر قسنطينة بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، شخصا مشتبها فيه، عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، التخزين قصد البيع، وحيازة سلاح أبيض محظور، حسب ما أفاد به بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضية الحال، على إثر معلومة أمنية وردت إلى علم أفراد الفرقة مفادها قيام شخص مشبوه بترويج المؤثرات العقلية بشتى أنواعها على مستوى أحد الأحياء بقطاع الاختصاص مدينة “عين النعجة “، حسب ذات المصدر.

و تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، تمكّنت عناصر ذات الفرقة من توقيف المشتبه فيه أمام مسكنه في حالة تلبس، و بعد تنفيذ إذن بالتفتيش لمسكنه، أسفرت العملية عن ضبط وحجز، 1706 كبسولة من المؤثرات العقلية، سلاح أبيض محظور، و مبلغ مالي قدّر بــ 1.527000 دج، من عائدات الترويج، يضيف المصدر.

و تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراء جزائية، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

1 أكتوبر، 2023

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