توقيف شخصين بتهمة ترويج المؤثرات العقلية بوهران

1 فبراير، 2023

تمكن الأمن الحضري 2 بأمن دائرة واد تليلات في وهران، من توفيف شخصين يبلغان من العمر 19 و25سنة، بتهمة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا حمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي.

وأسفرت العملية عن حجز 750قرص مهلوس من مختلف الانواع (بريقابلين300ملغ اكستازي)،  وكذا حجز 239غرام من الكيف المعالج، ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع والأحجام.

وكما أن الموقوفين ضمن جماعة اجرامية منظمة، سيحلان أمام العدالة، وذلك بموجب كافة الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم.

 

حورية سعداوي

 

1 فبراير، 2023

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