توقيف رعايا أجانب ضمن جماعة إجرامية مختصة في ترويج الهيروين وحشيشة المارخوانا بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، الهيروين وحشيشة الماريخوانا، أين تم توقيف 09 رعايا أجانب، من بينهم إمراة تتراوح أعمارهم بين25 و35 سنة، حسب ما جاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لمديرية أمن الجزائر.

وأشار ذات البيان، إلى تلقي الفرقة لمعلومة مفادها تواجد رعايا أجانب يروجون المخدرات “الهيروين” بأحد الأحياء ببلدتي برج الكيفان وبرج البحري.

وأضاف البيان، بأن العملية أسفرت على ضبط وحجز: 600 غرام، من مادة الهيروين الخام،500 غرام من حشيشة الماريخوانا،مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر بـ 316500 دج من عائدات الترويج، 260 قرص يستعمل في تحضير المادة الخام ومعدات تستعمل في تحضير المادة الخام و 15 هاتف نقال.

و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية إستراد والحيازة ونقل وتخزين المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة،الدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني،انتحال هوية الغير من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العلية للغير، يختم البيان.

حورية سعداوي

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