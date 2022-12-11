توقيف رعايا أجانب ضمن جماعة إجرامية مختصة في ترويج الهيروين وحشيشة المارخوانا بالعاصمة

11 ديسمبر، 2022

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، الهيروين وحشيشة الماريخوانا، أين تم توقيف 09 رعايا أجانب، من بينهم إمراة تتراوح أعمارهم بين25 و35 سنة، حسب ما جاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لمديرية أمن الجزائر.

وأشار ذات البيان، إلى تلقي الفرقة لمعلومة مفادها تواجد رعايا أجانب يروجون المخدرات “الهيروين” بأحد الأحياء ببلدتي برج الكيفان وبرج البحري.

وأضاف البيان، بأن  العملية أسفرت على ضبط وحجز: 600 غرام، من مادة الهيروين الخام،500 غرام من حشيشة الماريخوانا،مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر بـ 316500 دج من عائدات الترويج، 260 قرص يستعمل في تحضير المادة الخام ومعدات تستعمل في تحضير المادة الخام و 15 هاتف نقال.

و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية إستراد والحيازة ونقل وتخزين المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة،الدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني،انتحال هوية الغير من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العلية للغير، يختم البيان.

حورية سعداوي

11 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات حوزة ، المحبس وأوسرد

17 يناير، 2022

بوقدوم: الانتخابات هي المفتاح لحلّ قضية القيادة الشرعية في ليبيا

23 يونيو، 2021

إتحاد العمال النيجيري يجدد التأكيد المطلق على دعم ومساندة قضية الشعب الصحراوي العادلة

17 يوليو، 2021

تمديد مدة تسديد مبالغ السكنات إلى 40 سنة

10 نوفمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: