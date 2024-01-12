توقيف خمسة أشخاص مشتبه بهم في المضاربة بالبذور المدعّمة بأم البواقي

أوقف مصالح الدرك الوطني بأم بواقي خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 45 سنة بتهمة المضاربة غير المشروعة بمواد فلاحية مُدعّمة، بعد عثور ذات المصالح على 130 قنطار من بذور القمح الليّن (فرينة) بشاحنة كانت على الطريق الولائي رقم خمسة الرابط بين قرية توزلين وبلدية عين الديس.

وأورد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّه “على إثر إتخاذ السلطات العليا في البلاد قرارات مهمة ، من أجل دعم منتجي الحبوب الذين تأثروا في الموسم الفلاحي الفارط من الجفاف ، والمتمثلة في تعويض الفلاحين بالبذور مجانا هذا الموسم ، وردت إلى مستخدمي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، معلومات مفادها إستغلال بعض أشباه الفلاحين هذه القرارات لتحقيق أرباح مالية من خلال إعادة بيع البذور” .

وأضاف البيان “إستغلالا للمعلومة تم توقيف شاحنة بالطريق الولائي رقم خمسة الرابط بين قرية توزلين وبلدية عين الديس ، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 130 قنطار من بذور القمح اللين (فرينة )المدعمة ، تم الحصول عليها من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعين مليلة” .

كما أورد المصدر “بعد التعمق في التحقيق من طرف مستخدمي فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأم البواقي ، تبين أن هذه الكمية من البذور قد تم بيعها من طرف الفلاح المستفيد منها مجانا، إلى أشخاص آخرين عن طريق وسطاء الفور تم توقيف جميع المتورطين والمقدر عددهم بخمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 45 سنة رفعت ضدهم جنايتي المضاربة غير المشروعة وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية ، وجنحة تحويل المواد المدعمة عن مقصدها الإمتيازي ، أين تم إيداعهم الحبس من طرف الجهات القضائية المختصة”.

ش.ن

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