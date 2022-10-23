توقيف جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود و حجز أزيد من 15 ألف من المؤثرات العقلية

توقيف جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود و حجز أزيد من 15 ألف من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ، ممثلة في فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الرابعة للشرطة القضائية بوشاوي، من توقيف خمس 05 أشخاص مسبوقين قضائيا، من بينهم رعية أجنبي، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة، عن قضية جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية، ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، النقل التخزين والبيع باستعمال مركبة ذات محرك لتيسير جنحة الفرار.حسب ما أفاد به بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و أضاف البيان أن ذات الفرقة، تمكنت من حجز 15427 قرص من المؤثرات العقلية، و 226 مليون سنتيم من عائدات الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية ، مركبة ودراجة نارية و 07 هواتف نقالة .

هذا و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، يختم البيان.

حورية سعداوي

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