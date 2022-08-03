توقيف ثمانية أشخاص من بينهم امرأتان بالعاصمة

3 أغسطس، 2022

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر، ببرمجة عمليات مداهمة لأوكار الجريمة والنقاط السوداء بقطاع الاختصاص، أين تمّ تنفيذ أذونات بالتفتيش وأوامر بالقبض في حق مشتبه فيهم في قضايا مختلفة.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر بالمقاطعة الإدارية حسين داي، فقد تم توقيف ثمانية أشخاص من بينهم امرأتين، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام والأنواع، أسلحة موجّهة (كلاب شرسة)، مؤثّرات عقلية وكذا مبالغ مالية من عائدات الترويج لهذه السموم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

3 أغسطس، 2022

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