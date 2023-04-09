توقيف تاجرين بالحراش في العاصمة وحجز كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة

أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّه وفي إطار محاربة الغش وبيع المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك والعمل على حماية المواطن و ممتلكاته، الحفاظ على الصحة العامة وضبط القواعد التنظيمية المعمول بها.

و إثر ورود معلومة لأمن المقاطعة الإدارية الحراش تفيد بوجود محلات لبيع اللحوم دون أدنى شروط النظافة يقوم أصحابها بتفكيك الهياكل، التحضير، التجهيز للإستهلاك كأكلة ” الشورما و ماريني” دون احترام أدنى شروط الصحية للنقاوة ، النظافة و الحفظ .

بحضور مصالح مفتشية التجارة وقمع الغش للحراش تم مداهمة هاته المحلات ، أين تم العثور بداخل أحدها على كميات معتبرة من اللحوم البيضاء و الشحوم، فيما أسفرت معاينة الغرف الخلفية إلى انبعاث رائحة كريهة لا تطاق عن كمية من اللحوم مخزنة في أكياس وبحضور المفتش البيطري، أكد هذا الأخير أنها مواد فاسدة و غير صالحة للاستهلاك البشري، يضيف البيان .

خلال هاته الخرجة تم رفع عدة مخالفات وتجاوزات تتعلق بانعدام أدنى شروط النظافة، شروط الحفظ، كم أفضت إلى ضبط ما يفوق 170 كيلوغرام من اللحوم المختلفة بسبب الانعدام الكلي لشروط الصحة و النظافة و شروط الحفظ.

تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تم توقيف 02 شخصين في حالة تلبس مع حجز اللحوم و الدواجن عن قضية تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر ، الإعداد لبيع مواد غذائية موجهة لتغذية الانسان مع العلم أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، وبعد المثول أمام قاضي الحكم صدر في حق أحدهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية الحراش فيما وضع الثاني تحت رقابة قضائية، يضيف بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

ش.ن

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