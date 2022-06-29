تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، من توقيف المشتبه به في إقتراف جريمة قتل راحت ضحيتها سيدة بالقرب من مستشفى بني مسوس بالعاصمة، وإصابة أخرى بجروح بليغة.

وحسب بيان لمصالح أمن العاصمة، فإن المشتبه فيه يبلغ من العمر 31 سنة، ويقطن بالجزائر العاصمة. كما تم استرجاع أداة الجريمة.

وجاء ذلك، بعد أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة المختصة.

هذا وإهتزت صبيحة أمس الثلاثاء ببلدية بني مسوس بالجزائر العاصمة، على وقع جريمة شنعاء راحت ضحيتها ممرضتان تعملان بالمستشفى الجامعي لبني مسوس.

وتعود أطوار الجريمة الشنعاء، إلى تلقي الممرضة “بن شيخي” لطعنة بالسلاح الأبيض صبيحة الثلاثاء على الساعة الثامنة صباحا ، من طرف مجهول أمام مقبرة بني مسوس أودت بحياتها في عين المكان. كما أقدم الجاني على طعن الضحية الثانية التي أصيبت بجروح متفاوتة.

ش.ن

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