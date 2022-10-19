توقيف ارهابيين اثنين وعنصر دعم للجماعات الارهابية

19 أكتوبر، 2022
الجيش الوطني الشعبي-خنشلة

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أكتوبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فثد تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة شعبة تاوريرين بتيبازة من القضاء على إرهابيين اثنين.

كما تم إسترجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة (06) مخازن ذخيرة ونظارتي (02) ميدان بالإضافة إلى استرجاع وتدمير لغم (01) تقليدي الصنع وكمية من مختلف المواد المتفجرة

و في نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي مخبأين (02) للجماعات الإرهابية و(31) كيلوغرام من المتفجرات (TNT) خلال دورية بحث وتفتيش بالمدية.

فيما تم توقيف عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بجانت، يضيف ذات البيان..

رمزي أحمد توميات

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19 أكتوبر، 2022

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