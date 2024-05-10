توقيع 3 إتفاقيات بين المجمع المنجمي “سونارام” و مجموعة من الشركات الأجنبية

وقّعت فروع المجمع المنجمي “سونارام”، أمس الخميس، على ثلاث اتفاقيات، مع مجموعة من الشركات الأجنبية، في إطار تطوير القطاع المنجمي، وتجسيد المشاريع الخاصة بها، في سياق رفع القدرات الإنتاجية للقطاع.

و جاء ذلك، خلال حفل نظمته وزارة الطاقة والمناجم، ومجمع سونارام، تحت رعاية الوزير الأول، أمس الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة، بمناسبة الذكرى 58، لتأميم المناجم، و57 لتأسيس الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي “سونارام”، تحت شعار “مناجم الجزائر- كنوز باطنية لطموحات استراتيجية”.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى، بين كل من شركة “فيرال”، والشركة الصينية “سينو ستيل”، لبناء أول وحدة لمعالجة خام الحديد، بقدرة معالجة تصل إلى 4 مليون طن،

وتتعلق الاتفاقية الثانية، بتلك الموقعة بين مصنع معالجة الزنك والرصاص، ببجاية، بواد اميزور، تالة حمزة، مع الشركة الأسترالية “تيرامين”، فيما تخص الاتفاقية الثالثة، إنشاء شركة مشتركة لبناء وحدة لمركزات خام الحديد، بين شركة توسيالي وشركة فيرال.

شرف الدين عبد النور