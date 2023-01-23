توقيع مذكرتين بين سوناطراك وإيني

23 يناير، 2023

وقع اليوم الإثنين، الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، والمدير العام لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، مذكرتي نوايا استراتيجيتين من شأنهما تحديد المشاريع المشتركة المستقبلية المتعلقة بإمدادات الطاقة والانتقال الطاقوي وتحييد الكربون.

وجرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني.

وتهدف مذكرة النوايا الاستراتيجية الأولى إلى تحديد أفضل الخيارات لزيادة صادرات الجزائر من الطاقة نحو أوروبا، بغرض ضمان الأمن الطاقوي مع التركيز على دعم الانتقال الطاقوي المستدام.

وسوف تعتمد هذه المذكرة على تقييم المحاور الأربعة التالية: رفع قدرة نقل الغاز الحالية، مد خط أنابيب غاز جديد لنقل الغاز الطبيعي وكذا الهيدروجين والأمونيا الزرقاء والخضراء بالتناوب، مد كابل كهربائي بحري ورفع قدرة تمييع الغاز الطبيعي الحالية.

في حين ستحدد مذكرة النوايا الاستراتيجية الثانية فرص الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الجزائر وأفضل التقنيات لتنفيذ هذا التخفيض.

رمزي أحمد توميات

23 يناير، 2023

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