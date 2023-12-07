توقيع بروتوكول تعاون وتوأمة بين المدرسة العليا للشرطة والدرك

7 ديسمبر، 2023

تم اليوم الخميس التوقيع على بروتوكول تعاون وتوأمة بين المدرسة العليا للشرطة” علي تونسي” والمدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد مواز أحمد.

هذا ووقع على البروتوكول مراقب عام للشرطة جمال يونسي مدير المدرسة العليا للشرطة علي تونسي، والعميد محمد دراني قائد المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة.

ويندرج بروتوكول التوأمة في إطار تجسيد بنود اتفاقية التعاون المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني. حول تدعيم التنسيق بين المؤسستين، من بينها التكوين، وذلك بهدف توحيد الجهود ومحاربة الجريمة بكل أشكالها.

كما تهدف هذه التوأمة إلى تبادل الزيارات البيداغوجية بين إطارات المدرستين. لتعزيز الخبرات والتجارب مع تنفيذ تمارين نظرية وعملياتية والمشاركة في مختلف الندوات والملتقيات والأيام الدراسية المبرمجة بين الطرفين.

بالإضافة كذلك إلى تنظيم نشاطات رياضية مشتركة بين هاتين المدرستين.

رمزي أحمد توميات

7 ديسمبر، 2023

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