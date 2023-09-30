توقيع اتفاق تأسيس مجلس أعمال جزائري-أوغندي

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة وزير التجارة والصناعة والتعاون الاوغندي فرانسيس مويبيسا. على حفل توقيع اتفاق شراكة و تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن الغرفة الجزائرية ممثلة في حسين الزاوي المكلف بتسيير الغرفة. وغرفة التجارة والصناعة الأوغندية، ممثلة برئيستها أوليف كيغونغو.

ويهدف هذا الاتفاق الذي جاء هذا على هامش افتتاح معرض المنتوجات الجزائرية بالعاصمة الأوغندية كامبالا إلى تأسيس مجلس أعمال جزائري-أوغندي.

رمزي أحمد توميات

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