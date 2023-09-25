توقيع اتفاقية لإنشاء مخبر جزائري – صيني لمواد البناء

قامت جامعة “فرحات عباس” بسطيف، بتوقيع اتفاقية تعاون وتبادل علمي وتكنولوجي مع المُجمع الوطني الصيني لمواد البناء تسمح بإنشاء مخبر جزائري – صيني لمواد البناء.

وأشرف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد بوهيشة، على مراسم إمضاء الاتفاقية بجامعة فرحات عباس،

وأوضخ بوهيشة أن المبادرة تندرج في إطار تطبيق إستراتيجية التعاون بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية اللتين تجمع بينهما علاقات وطيدة منذ 65 سنة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات البحث التطوير والتعاون الدولي والابتكار التكنولوجي في مجالات البناء سيما وأن المجمع الوطني الصيني لمواد البناء يعتبر رائدا على النطاق العالمي في عدة مجالات.

هذا وستسمح الاتفاقية باستحداث مخبر جزائري-صيني لمواد البناء بسطيف يُعد الأول من نوعه في إفريقيا، حي٣ تبارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا المسعى وتأمل في توسيع هذه الشراكة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائر”.

ومن جهته، اعتبر نائب رئيس المجمع الوطني الصيني لمواد البناء، جي شياو، الاتفاقية المبرمة بين المجمع الذي يعد أكبر مجموعة صناعية لمواد البناء والمواد الجديدة في العالم، نقطة تعاون مهمة في الجزائر.

كما أشار جي شياو الى أن العلاقة بين الصين والجزائر عميقة وستتعزز أكثر في إطار التعاون في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال مواد البناء سيما الإسمنت والزجاج.

ولفت ذات المتحدث، الى أن المجمع الوطني الصيني لمواد البناء ظل اسمه مدرجا في الترتيب السنوي لأكبر 500 شركة في جميع أنحاء العالم لمدة 13 سنة متتالية و يمتلك 26 معهدا للبحث العلمي و التصميم و 11 مخبرا وطنيا.

فضلا عن إنشائه ل 196 مؤسسة خارجية في 76 دولة انتشرت فيها مشاريعه و استثماراته الخارجية وأنظمة سلسلة التوريد الدولية في جميع أنحاء العالم.

ومن جهته أبرز مدير جامعة سطيف 1 ، محمد الهادي لطرش، استعداد ذات الجامعة لوضع جميع إمكانياتها لتكون الاتفاقية المبرمة مع المجمع الصيني بصيغة “رابح-رابح”.

وذكر لطرش أهمية الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في تعزيز الأبحاث المشتركة رفيعة المستوى و نقل ومشاركة التكنولوجيا التي يمتلكها المجمع الصيني بما يساهم في انفتاح الجامعة على محيطها الدولي ودعم مشاريع التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية

رمزي أحمد توميات

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